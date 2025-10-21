Biała zima zawitała do Norwegii. Krajobraz jak z bajki

Na zdjęciu: okolice Beitostølen (21.10.2025). Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

W północnej części regionu Oppland śnieg pokrył drogi, chodniki i dachy domów, zwiastując nadchodzący sezon zimowy. Choć temperatura utrzymuje się lekko powyżej zera, w wielu miejscach biały puch nie stopniał od rana. Dla kierowców to pierwszy sygnał, że warto przygotować się na zimowe warunki na drogach.

W Beitostølen śnieg osiadł już we wczesnych godzinach porannych. W innych miejscowościach, takich jak Tonsåsen i Vingromsåsen, opady były również widoczne, a część dróg pokryła się cienką warstwą śniegu.



Ruch drogowy przebiegał bez większych zakłóceń, a kierowcy zachowywali ostrożność. Na płaskowyżu Lygna śniegu tym razem nie odnotowano, co potwierdza dużą zmienność lokalnych warunków pogodowych.

Czy to już początek zimy? Synoptycy zwracają uwagę, że choć śnieg pojawił się stosunkowo wcześnie, nie oznacza to jeszcze trwałego nadejścia zimy. Temperatury w regionie mogą w najbliższych dniach ponownie wzrosnąć, a biały puch zniknie z powierzchni ziemi.



W przeszłości podobne epizody śnieżne pojawiały się już w październiku, ale nie utrzymywały się długo. Obserwacje wskazują jednak, że w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna może przetrwać dłużej, co cieszy miłośników narciarstwa.

Pamiętaj o oponach zimowych Władze lokalne przypominają kierowcom o obowiązku dostosowania prędkości do warunków drogowych oraz o konieczności zmiany opon na zimowe w najbliższych tygodniach. W Beitostølen rozpoczęto już odśnieżanie głównych ulic, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom.



Większość dróg pozostaje przejezdna, w rejonach górskich może być ślisko, szczególnie w godzinach nocnych. W kilku miejscach na trasach w kierunku Dokka zaobserwowano cienką warstwę lodu.