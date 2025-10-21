Biała zima zawitała do Norwegii. Krajobraz jak z bajki
21 października 2025 13:40
Na zdjęciu: okolice Beitostølen (21.10.2025). Fot. kamera drogowa Statens vegvesen
Ruch drogowy przebiegał bez większych zakłóceń, a kierowcy zachowywali ostrożność. Na płaskowyżu Lygna śniegu tym razem nie odnotowano, co potwierdza dużą zmienność lokalnych warunków pogodowych.
Czy to już początek zimy?
W przeszłości podobne epizody śnieżne pojawiały się już w październiku, ale nie utrzymywały się długo. Obserwacje wskazują jednak, że w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna może przetrwać dłużej, co cieszy miłośników narciarstwa.
Pamiętaj o oponach zimowych
Większość dróg pozostaje przejezdna, w rejonach górskich może być ślisko, szczególnie w godzinach nocnych. W kilku miejscach na trasach w kierunku Dokka zaobserwowano cienką warstwę lodu.
