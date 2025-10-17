Zima zaskoczyła w Norwegii. Drogi są jak lodowisko
17 października 2025 13:22
Śnieg utrzymuje się także po południu, 17 października. (Na zdjęciu: E6 w Buvatnent). Fot. kamera drogowa Statens vegvesen
Meteorolodzy wskazują, że miniona noc była najchłodniejszą w obecnym sezonie jesiennym. Przełożyło się to na ujemne temperatury, opady i utrudnienia na drogach.
Tutaj pogorszyły się warunki
Na trasie RV3 kierowcy i tiry stanęły w korkach. Władze samorządowe potwierdzają, że służby zostały zmobilizowane do posypywania i odśnieżania newralgicznych miejsc.
