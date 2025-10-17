Zima zaskoczyła w Norwegii. Drogi są jak lodowisko

Śnieg utrzymuje się także po południu, 17 października. (Na zdjęciu: E6 w Buvatnent). Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

W Norwegii wystąpiły opady śniegu, które w połączeniu z ujemnymi temperaturami przekształciły nawierzchnię dróg w „lodowisko". Na drogach samorządowych pojawiły się utrudnienia, a meteorolodzy alarmują, że warunki zimowe będą towarzyszyć kierowcom coraz częściej.

W centralnych rejonach kraju, w tym w Østerdalen, cienka warstwa śniegu uformowała się na asfalcie i przekształciła w lodowisko. Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) poinformował o otrzymanych zgłoszeniach i deklaruje obecność ekip interwencyjnych na odcinkach krytycznych.



Meteorolodzy wskazują, że miniona noc była najchłodniejszą w obecnym sezonie jesiennym. Przełożyło się to na ujemne temperatury, opady i utrudnienia na drogach.

Tutaj pogorszyły się warunki W Trøndelag i Innlandet nocne opady śniegu w połączeniu z ujemnymi temperaturami doprowadziły do gwałtownego pogorszenia warunków na drogach. Utworzyła się cienka warstwa lodu, która utrudniła poruszanie się zarówno samochodom osobowym, jak i ciężarowym.



Na trasie RV3 kierowcy i tiry stanęły w korkach. Władze samorządowe potwierdzają, że służby zostały zmobilizowane do posypywania i odśnieżania newralgicznych miejsc.

To pierwszy tak mocny atak zimy w tym sezonie.Fot. Fotolia

Alexander Skjeldved z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego informuje, że październik dotąd utrzymywał temperatury powyżej normy. Teraz obserwuje się zauważalny zwrot. W Oslo odchylenie temperatury względem normy wynosiło + dwa st., w Troms nawet + trzy st. Obecnie zjawiska atmosferyczne wskazują na ochłodzenie, szczególnie widoczne na północy kraju.