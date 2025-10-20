Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Nowy rekord Norwegii. Tak huraganowych podmuchów nad fiordami jeszcze nie było

Redakcja

20 października 2025 14:44

Kopiuj link
Nowy rekord Norwegii. Tak huraganowych podmuchów nad fiordami jeszcze nie było

Romsdalen słynie z podobnych, ekstremalnych warunków pogodowych. Fot. Sean Vos (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Na szczycie Mannen w dolinie Romsdalen odnotowano najsilniejszy dotychczas zarejestrowany wiatr w Norwegii. Porywy osiągały 62,4 metra na sekundę.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
4 października Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) zarejestrował porywy o prędkości 62,4 m/s, co odpowiada 224,6 km/h, podczas przechodzenia ekstremalnego układu Amy. Dotychczasowy rekord z 2024 roku, ustanowiony na Kvaløyfjellet w gminie Sømna na wybrzeżu Helgeland, wynosił 62,3 m/s i został pobity o 0,1 m/s.

Pomiar w Romsdalen wykonała lokalna stacja meteorologiczna. Wynik stanowi nową krajową granicę siły wiatru w najnowszych zapisach pomiarowych Norwegii.
Zima zaskoczyła w Norwegii. Drogi są jak lodowisko

Norweskie zagłębie... wiatru

Møre og Romsdal słynie z silnych wiatrów, co potwierdza historia ekstremalnych zjawisk pogodowych w regionie. Podczas orkanu z 1 stycznia 1992 roku, znanego jako noworoczny sztorm, wiatry osiągały 62 m/s zarówno na przylądku Svinøy, jak i na Skalmen fyr. W porównaniu z ubiegłorocznym rekordem różnica wynosi jedynie 0,1 m/s, co wskazuje na rosnącą zmienność warunków atmosferycznych.

Romsdalen leży w wąskim, głębokim wąwozie otoczonym wysokimi szczytami, co może wzmacniać siłę opadających mas powietrza. Tereny są regularnie monitorowane ze względu na zagrożenia lawinowe i osuwiskowe spowodowane intensywnymi wiatrami.

Samorządy chcą większych zabezpieczeń

Rekordowy pomiar stawia wyzwania przed służbami meteorologicznymi i służbami ratunkowymi. Silne porywy wiatru mogą zwiększać ryzyko uszkodzeń infrastruktury, w szczególności linii energetycznych, dróg i mostów w wąskich dolinach górskich. Lokalni włodarze apelują o zwiększenie zasobów i procedur awaryjnych na wypadek podobnych ekstremów.

Zagrożenie uszkodzeń drzewostanu oraz utrudnień w transporcie jest największe w okresie jesienno-zimowym, gdy występują już pierwsze opady śniegu i oblodzenie. Monitorowanie takich zdarzeń jest kluczowe dla opracowania przyszłych standardów bezpieczeństwa i planowania przestrzennego, informują służby.
0
0
0
0
0
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama

Moja Norwegia poleca

Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS! Opony Stillas utleie As
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.