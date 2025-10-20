Nowy rekord Norwegii. Tak huraganowych podmuchów nad fiordami jeszcze nie było

Romsdalen słynie z podobnych, ekstremalnych warunków pogodowych. Fot. Sean Vos (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Na szczycie Mannen w dolinie Romsdalen odnotowano najsilniejszy dotychczas zarejestrowany wiatr w Norwegii. Porywy osiągały 62,4 metra na sekundę.

Reklama

4 października Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) zarejestrował porywy o prędkości 62,4 m/s, co odpowiada 224,6 km/h, podczas przechodzenia ekstremalnego układu Amy. Dotychczasowy rekord z 2024 roku, ustanowiony na Kvaløyfjellet w gminie Sømna na wybrzeżu Helgeland, wynosił 62,3 m/s i został pobity o 0,1 m/s.



Pomiar w Romsdalen wykonała lokalna stacja meteorologiczna. Wynik stanowi nową krajową granicę siły wiatru w najnowszych zapisach pomiarowych Norwegii.

Norweskie zagłębie... wiatru Møre og Romsdal słynie z silnych wiatrów, co potwierdza historia ekstremalnych zjawisk pogodowych w regionie. Podczas orkanu z 1 stycznia 1992 roku, znanego jako noworoczny sztorm, wiatry osiągały 62 m/s zarówno na przylądku Svinøy, jak i na Skalmen fyr. W porównaniu z ubiegłorocznym rekordem różnica wynosi jedynie 0,1 m/s, co wskazuje na rosnącą zmienność warunków atmosferycznych.



Romsdalen leży w wąskim, głębokim wąwozie otoczonym wysokimi szczytami, co może wzmacniać siłę opadających mas powietrza. Tereny są regularnie monitorowane ze względu na zagrożenia lawinowe i osuwiskowe spowodowane intensywnymi wiatrami.

Samorządy chcą większych zabezpieczeń Rekordowy pomiar stawia wyzwania przed służbami meteorologicznymi i służbami ratunkowymi. Silne porywy wiatru mogą zwiększać ryzyko uszkodzeń infrastruktury, w szczególności linii energetycznych, dróg i mostów w wąskich dolinach górskich. Lokalni włodarze apelują o zwiększenie zasobów i procedur awaryjnych na wypadek podobnych ekstremów.



Zagrożenie uszkodzeń drzewostanu oraz utrudnień w transporcie jest największe w okresie jesienno-zimowym, gdy występują już pierwsze opady śniegu i oblodzenie. Monitorowanie takich zdarzeń jest kluczowe dla opracowania przyszłych standardów bezpieczeństwa i planowania przestrzennego, informują służby.