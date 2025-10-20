Nowy rekord Norwegii. Tak huraganowych podmuchów nad fiordami jeszcze nie było
20 października 2025 14:44
Romsdalen słynie z podobnych, ekstremalnych warunków pogodowych. Fot. Sean Vos (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Pomiar w Romsdalen wykonała lokalna stacja meteorologiczna. Wynik stanowi nową krajową granicę siły wiatru w najnowszych zapisach pomiarowych Norwegii.
Norweskie zagłębie... wiatru
Romsdalen leży w wąskim, głębokim wąwozie otoczonym wysokimi szczytami, co może wzmacniać siłę opadających mas powietrza. Tereny są regularnie monitorowane ze względu na zagrożenia lawinowe i osuwiskowe spowodowane intensywnymi wiatrami.
Samorządy chcą większych zabezpieczeń
Zagrożenie uszkodzeń drzewostanu oraz utrudnień w transporcie jest największe w okresie jesienno-zimowym, gdy występują już pierwsze opady śniegu i oblodzenie. Monitorowanie takich zdarzeń jest kluczowe dla opracowania przyszłych standardów bezpieczeństwa i planowania przestrzennego, informują służby.
