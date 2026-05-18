Benzyna w Norwegii za 30 NOK? Paliwowy szok powraca

Kierowcy mogą zapłacić więcej za każdy litr. Rządowe wyliczenia pokazują wzrost opłat do 2035 roku.

Sylvi Listhaug ostrzega przed nowym wzrostem cen paliw w Norwegii. Liderka Partii Postępu (Frp) twierdzi, że polityka klimatyczna Partii Pracy i Partii Konserwatywnej może doprowadzić do wzrostu cen benzyny i diesla znacznie powyżej 30 NOK za litr.

Spór dotyczy planowanego podnoszenia opłat za emisję CO₂. Pisemne pytanie do ministra finansów Jensa Stoltenberga skierował deputowany Frp Marius Arion Nilsen. Pytał o wpływ zmian na ceny benzyny i diesla. Przedstawiciele Partii Pracy odpowiadają, że opozycja niepotrzebnie straszy ludzi.

Opłata za emisję spalin. Norwegia planuje wzrost stawki Z odpowiedzi Stoltenberga wynika, że obecna opłata za benzynę wynosi 3,8 NOK za litr. W 2030 roku ma wzrosnąć do 5,71 NOK. W 2035 roku ma wynieść 8,1 NOK. Dane podano w stawkach cenowych aktualnych dla 2025 roku.



W przypadku diesla obecna opłata wynosi 4,42 NOK za litr. W 2030 roku może wzrosnąć do 6,66 NOK. W 2035 roku ma dojść do 9,44 NOK. Podwyżki mają być wprowadzane liniowo, czyli stopniowo w kolejnych budżetach.

Frp sama uczestniczyła wcześniej w podnoszeniu opłat CO₂, gdy opłata za litr diesla drogowego wzrosła z 0,62 NOK w budżecie na 2014 rok do 1,45 NOK w 2020 roku.

Paliwo w Norwegii. Rząd stawia na elektryki i opcję Stoltenberg podkreśla, że opłaty CO₂ są jednym z narzędzi polityki klimatycznej. Wskazuje też na plan zwiększenia udziału biopaliw. Obecnie wynosi 20 proc. W 2030 roku ma wzrosnąć do 33 proc.



Według ministra większy udział biopaliw zmniejszy wpływ opłat na ceny przy dystrybutorach. Stoltenberg szacuje, że cena diesla przy dystrybutorze w 2035 roku wzrośnie realnie o około 3,4 NOK za litr. Kierowca diesla, który przejeżdża 12 tys. kilometrów rocznie i zużywa 0,6 litra paliwa na 10 km, ma dziś koszty paliwa na poziomie około 15 tys. NOK rocznie. Według rządu w 2035 roku zapłaci około 2,4 tys. NOK więcej, czyli około 200 NOK miesięcznie.