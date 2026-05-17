Diesel i benzyna tracą przewagę. To największy skok od lat

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi w Norwegii wyraźnie wzrosło. Według Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF) w kwietniu 2026 roku 51 proc. badanych zadeklarowało, że ich następne auto ma być elektryczne. To największy skok od kilku lat.

Przez ostatnie lata odsetek osób planujących zakup elektryka utrzymywał się w pobliżu 45 proc. Według NAF trend wcześniej się wypłaszczył. W 2026 roku nastąpiła zmiana. Organizacja łączy ją z wysokimi cenami paliw, niepewnością wokół dostępu do energii oraz wzrostem cen ropy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Właściciele elektryków są zdecydowani. Elbile zyskują coraz więcej fanów Wśród osób, które już posiadają samochód elektryczny, 82 proc. deklaruje, że ich następne auto też będzie elektryczne. To o 5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. W 2026 roku 61 proc. tej grupy zdecydowanie zgodziło się z takim wyborem. Kolejne 21 proc. wybrało odpowiedź „zgadzam się”.



NAF wskazuje, że kierowcy elektryków są pewni swojego wyboru. Tylko 3 proc. zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że następny samochód będzie elektryczny. 2 proc. wybrało odpowiedź „nie zgadzam się”. 11 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska. 3 proc. odpowiedziało „nie wiem”.

Elektryki wyparły inne modele z salonów samochodowych.

Diesel i benzyna w Norwegii? Spalinówki w odwrocie Wśród właścicieli aut benzynowych i diesli deklaracje są mniej jednoznaczne. Nieco ponad jedna trzecia tej grupy jest pewna przejścia na samochód elektryczny przy kolejnym zakupie. To wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu z 2025 rokiem. Jedna czwarta nadal rozważa decyzję.



W 2026 roku 17 proc. właścicieli aut spalinowych zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich następny samochód będzie elektryczny. Taki sam odsetek wybrał odpowiedź „zgadzam się”. 24 proc. wskazało odpowiedź neutralną. 17 proc. było zdecydowanie przeciw. 15 proc. wybrało odpowiedź „nie zgadzam się”.

