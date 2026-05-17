Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

17 maja 2026 11:30

Diesel i benzyna tracą przewagę. To największy skok od lat

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi w Norwegii wyraźnie wzrosło. Według Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF) w kwietniu 2026 roku 51 proc. badanych zadeklarowało, że ich następne auto ma być elektryczne. To największy skok od kilku lat. 
Wysokie ceny paliw i droższa ropa. Kierowcy częściej wybierają auta elektryczne. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Wolfmann
Przez ostatnie lata odsetek osób planujących zakup elektryka utrzymywał się w pobliżu 45 proc. Według NAF trend wcześniej się wypłaszczył. W 2026 roku nastąpiła zmiana. Organizacja łączy ją z wysokimi cenami paliw, niepewnością wokół dostępu do energii oraz wzrostem cen ropy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
Wśród osób, które już posiadają samochód elektryczny, 82 proc. deklaruje, że ich następne auto też będzie elektryczne. To o 5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. W 2026 roku 61 proc. tej grupy zdecydowanie zgodziło się z takim wyborem. Kolejne 21 proc. wybrało odpowiedź „zgadzam się”.

NAF wskazuje, że kierowcy elektryków są pewni swojego wyboru. Tylko 3 proc. zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że następny samochód będzie elektryczny. 2 proc. wybrało odpowiedź „nie zgadzam się”. 11 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska. 3 proc. odpowiedziało „nie wiem”.

Elektryki wyparły inne modele z salonów samochodowych.

Diesel i benzyna w Norwegii? Spalinówki w odwrocie

Wśród właścicieli aut benzynowych i diesli deklaracje są mniej jednoznaczne. Nieco ponad jedna trzecia tej grupy jest pewna przejścia na samochód elektryczny przy kolejnym zakupie. To wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu z 2025 rokiem. Jedna czwarta nadal rozważa decyzję.

W 2026 roku 17 proc. właścicieli aut spalinowych zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich następny samochód będzie elektryczny. Taki sam odsetek wybrał odpowiedź „zgadzam się”. 24 proc. wskazało odpowiedź neutralną. 17 proc. było zdecydowanie przeciw. 15 proc. wybrało odpowiedź „nie zgadzam się”.
NAF zestawił miesięczne koszty paliwa i energii. Dla diesla o przeciętnym przebiegu i zużyciu paliwa koszt wynosi 1300 NOK miesięcznie, gdy litr paliwa kosztuje 20 NOK. Przy cenie 25 NOK za litr rośnie do 1625 NOK. Dla auta elektrycznego o przeciętnym przebiegu i zużyciu energii, ładowanego wyłącznie w domu w systemie Norgespris, miesięczny koszt ma wynosić 175 NOK.
Bob
20 minut temu
CtrC plus ctrV
Poza tym mam wrazenie ze admin zbanowal juz kompletnie wszystkich, lacznie z naszym kochanym Ryszardem z Drammen ktory jest zawsze zadowolony i pozytywny, wszystkich szanuje i ze wszystkimi sie zgadza oraz wciaz podnosi kompetencje. No i nawt Ryszarda wymiotlo...
