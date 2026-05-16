Transport i komunikacja
Redakcja
|

16 maja 2026 12:54

Chcą nowych inwestycji, a nie widzą dróg w ruinie. Kierowcy domagają się zmian

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ostrzega, że stan dróg wojewódzkich w Norwegii będzie się dalej pogarszał. Organizacja wskazuje, że w zrewidowanym budżecie krajowym nie ma dodatkowych pieniędzy tam, gdzie potrzeby są największe.
Według NAF rząd powinien przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na drogi wojewódzkie. Fot. NAF
Minister finansów Jens Stoltenberg przedstawił propozycję zrewidowanego budżetu krajowego. Według NAF rząd nie zapewnił dodatkowych środków na drogi wojewódzkie. Organizacja uważa, że powinien przeznaczyć na ten cel co najmniej 500 mln NOK.
Brak dodatkowych pieniędzy dla regionów

NAF ocenia, że bez nowych środków regiony nie będą w stanie utrzymać dróg w najgorszym stanie. Chodzi o trasy używane codziennie przez mieszkańców. Organizacja wskazuje na zobowiązania z narodowego planu transportowego. Według NAF do ich realizacji potrzeba było co najmniej 500 mln NOK.

Ingunn Handagard, szefowa działu prasowego NAF, mówi, że potrzeby są bardzo duże. Wskazuje na remonty i zabezpieczenia przed osuwiskami. Według NAF zapowiadane większe ramy dla regionów i gmin w przyszłym roku nie zmienią sytuacji budżetów drogowych. Organizacja twierdzi, że niewiele zostanie na poprawę bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej na drogach wojewódzkich.

Organizacja uważa, że pieniądze powinny trafiać nie tylko na nowe inwestycje, ale też na poprawę stanu istniejących tras.Fot. Shutterstock, za: OFV

Czy drogi w Norwegii rzeczywiście są w opłakanym stanie?

Tak, dziury i nierówności to norma
Tylko na drogach regionalnych
U mnie jest OK, nie narzekam
Nie jeżdżę autem, nie wiem
Głosy: 5
Podgląd wyników

Rząd zwiększa środki na drogi krajowe

W zrewidowanym budżecie rząd ponownie zwiększa wydatki na drogi krajowe. Podobne decyzje zapadały także w ostatnich latach. Tym razem dodatkowa kwota wynosi 603,3 mln NOK. Pieniądze mają trafić między innymi na modernizację tuneli i działania wzmacniające gotowość kryzysową.

NAF podkreśla, że większe wydatki na utrzymanie i eksploatację dróg są zgodne ze stanowiskiem organizacji. Handagard wskazuje, że remont niebezpiecznych tuneli powinien zostać przeprowadzony już wcześniej. Dodaje jednak, że podobne podejście powinno dotyczyć dróg, za które państwo bezpośrednio nie odpowiada. Według NAF problem dotyczy zwłaszcza dróg wojewódzkich.
Dalsze decyzje w sprawie pieniędzy na drogi wojewódzkie zależą teraz od prac w Stortingu. NAF oczekuje, że parlament dopilnuje realizacji wcześniejszych obietnic rządu. Organizacja wskazuje też na potrzebę podniesienia finansowania do poziomu, który pozwoli utrzymać sieć dróg wojewódzkich w stabilnym stanie technicznym.
