Chcą nowych inwestycji, a nie widzą dróg w ruinie. Kierowcy domagają się zmian

Fot. NAF

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ostrzega, że stan dróg wojewódzkich w Norwegii będzie się dalej pogarszał. Organizacja wskazuje, że w zrewidowanym budżecie krajowym nie ma dodatkowych pieniędzy tam, gdzie potrzeby są największe.

Minister finansów Jens Stoltenberg przedstawił propozycję zrewidowanego budżetu krajowego. Według NAF rząd nie zapewnił dodatkowych środków na drogi wojewódzkie. Organizacja uważa, że powinien przeznaczyć na ten cel co najmniej 500 mln NOK.

Brak dodatkowych pieniędzy dla regionów NAF ocenia, że bez nowych środków regiony nie będą w stanie utrzymać dróg w najgorszym stanie. Chodzi o trasy używane codziennie przez mieszkańców. Organizacja wskazuje na zobowiązania z narodowego planu transportowego. Według NAF do ich realizacji potrzeba było co najmniej 500 mln NOK.



Ingunn Handagard, szefowa działu prasowego NAF, mówi, że potrzeby są bardzo duże. Wskazuje na remonty i zabezpieczenia przed osuwiskami. Według NAF zapowiadane większe ramy dla regionów i gmin w przyszłym roku nie zmienią sytuacji budżetów drogowych. Organizacja twierdzi, że niewiele zostanie na poprawę bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej na drogach wojewódzkich.

Rząd zwiększa środki na drogi krajowe W zrewidowanym budżecie rząd ponownie zwiększa wydatki na drogi krajowe. Podobne decyzje zapadały także w ostatnich latach. Tym razem dodatkowa kwota wynosi 603,3 mln NOK. Pieniądze mają trafić między innymi na modernizację tuneli i działania wzmacniające gotowość kryzysową.



NAF podkreśla, że większe wydatki na utrzymanie i eksploatację dróg są zgodne ze stanowiskiem organizacji. Handagard wskazuje, że remont niebezpiecznych tuneli powinien zostać przeprowadzony już wcześniej. Dodaje jednak, że podobne podejście powinno dotyczyć dróg, za które państwo bezpośrednio nie odpowiada. Według NAF problem dotyczy zwłaszcza dróg wojewódzkich.

