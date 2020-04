250 000 uczniów może wrócić do szkół. Dziś drugi etap łagodzenia obostrzeń

Norwegia czyni kolejne kroki ku stopniowemu otwieraniu społeczeństwa po izolacji wprowadzonej, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 27 kwietnia, po ponad miesięcznej przerwie, do szkół mogą wrócić m.in. uczniowie szkół podstawowych. Wznowione zostaną także zajęcia pozalekcyjne: SFO i aktivitetsskule (AKS). 27 kwietnia jest też dniem, kiedy fryzjerzy mogą wrócić do pracy.

W rządowym rozporządzeniu poinformowano, że zajęcia klas 1-4 mają odbywać się w maksymalnie 15-osobowych grupach. Szkoły muszą także zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa: ograniczyć korzystanie uczniów z tych samych materiałów dydaktycznych, a jeśli jednak korzystanie jest konieczne - dbać o odpowiednią dezynfekcję tych materiałów. Oprócz tego placówki muszą zadbać o to, by uczniowie mogli zachować od innych odpowiedni dystans. Resort informuje też, że - ze względu na ryzyko infekcji - uczniowie nie powinny dzielić się ze sobą jedzeniem czy napojami. Norweski Urząd ds. Edukacji (Utdanningsdirektoratet) z kolei zaleca także nauczycielom, by zajęcia, jak i SFO - jeśli to możliwe - organizowane były na zewnątrz.