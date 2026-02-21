Strona korzysta z plików cookies

kr

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze

Redakcja

21 lutego 2026 10:23

10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze

Producenci mają wpływ na skład produktów. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Minister zdrowia Jan Christian Vestre zapowiada ostrzejsze regulacje wobec branży spożywczej. Rząd oczekuje realnych efektów w poprawie diety Norwegów.

Po 10 latach dobrowolnej współpracy z branżą spożywczą władze nie widzą oczekiwanych efektów. Norwegowie nie odżywiają się zdrowiej. Spada spożycie owoców, warzyw i ryb. Nie zmniejszyło się także spożycie soli, cukru ani tłuszczów nasyconych. Minister zapowiada, że w obecnej formule współpraca nie będzie kontynuowana.
Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków

Dziesięć lat bez efektów

W 2016 roku rząd i branża spożywcza podpisały porozumienie dotyczące zdrowszej diety. Celem było ograniczenie spożycia soli, cukru i tłuszczu. Zakładano także wzrost konsumpcji zdrowszych produktów. Najnowsze raporty pokazują jednak odwrotny trend. Minister uznaje wyniki za nieakceptowalne.

Jan Christian Vestre podkreśla, że potrzebne są konkretne cele oraz mechanizmy kontroli. Zapowiada bardziej zobowiązującą formę współpracy. W przeciwnym razie możliwe będzie wprowadzenie nowych regulacji. Rząd wprowadził już zakaz marketingu niezdrowej żywności i napojów skierowanego do dzieci. Minister zaznacza, że to dowód gotowości do dalszych działań legislacyjnych.
Minister podkreśla znaczenie ceny i dostępności produktów.

Minister podkreśla znaczenie ceny i dostępności produktów.Fot. pixabay.com

Spór o odpowiedzialność i działania sklepów

Vestre wskazuje na rolę całego łańcucha dostaw. Odpowiedzialność mają ponosić zarówno producenci, jak i sieci handlowe. Minister krytykuje promocje typu "dwa w cenie jednego" na niezdrowe produkty. Sugeruje, aby podobne akcje obejmowały zdrowsze artykuły. Chce także, aby słodycze zniknęły z okolic kas.

Branża reaguje ostrożnie. NHO Mat og Drikke podkreśla znaczenie dialogu prowadzonego poza mediami. Organizacja zwraca uwagę, że nie wiadomo, jak wyglądałaby sytuacja bez dotychczasowego porozumienia. Virke Dagligvare zaznacza, że to konsumenci decydują o zawartości koszyka. Przedstawiciele handlu apelują o realistyczne cele i wspólną odpowiedzialność, także po stronie władz.
Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia
Obecnie trwają rozmowy nad kształtem nowej umowy między rządem a branżą. Powołano specjalną grupę roboczą z udziałem ministra. W jej ramach mają zapaść decyzje dotyczące ewentualnych nowych zobowiązań oraz narzędzi kontroli. Od wyniku zależy, czy Norwegia pozostanie przy modelu dobrowolnej współpracy, czy zdecyduje się na bardziej restrykcyjne rozwiązania prawne.
Komentarze (8)
Dodaj komentarz
Dzieje sie
1 dzień temu
Kolejny kroczek na przód. Powolne gotowanie żaby.
Zakazy nakazy kary i liczenie śladu węglowego
3
Odpowiedz
Yep
21 godzin temu
Nie pij,nie pal,nie jedz miesa,nie jezdzij dislem,bierz kredyty,plac podatki a potem do nieba ...najleopszy program dla ludzi ,he he
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (8)

