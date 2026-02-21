10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze
21 lutego 2026 10:23
Dziesięć lat bez efektów
Jan Christian Vestre podkreśla, że potrzebne są konkretne cele oraz mechanizmy kontroli. Zapowiada bardziej zobowiązującą formę współpracy. W przeciwnym razie możliwe będzie wprowadzenie nowych regulacji. Rząd wprowadził już zakaz marketingu niezdrowej żywności i napojów skierowanego do dzieci. Minister zaznacza, że to dowód gotowości do dalszych działań legislacyjnych.
Spór o odpowiedzialność i działania sklepów
Branża reaguje ostrożnie. NHO Mat og Drikke podkreśla znaczenie dialogu prowadzonego poza mediami. Organizacja zwraca uwagę, że nie wiadomo, jak wyglądałaby sytuacja bez dotychczasowego porozumienia. Virke Dagligvare zaznacza, że to konsumenci decydują o zawartości koszyka. Przedstawiciele handlu apelują o realistyczne cele i wspólną odpowiedzialność, także po stronie władz.
