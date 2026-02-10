Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia
10 lutego 2026 13:49
Styczniowy odczyt CPI pokazał przyspieszenie wzrostu cen. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Czynsze i energia głównymi motorami wzrostu
Styczeń pozostaje miesiącem corocznych korekt czynszów. Wynika to z przepisów pozwalających na ich podnoszenie zgodnie ze wskaźnikiem CPI. Od 2026 roku czynsze mają większy wpływ na obliczanie wskaźnika cen. Korekta opiera się na zaktualizowanych danych rachunków narodowych.
Na wzrost wskaźnika wpłynęły także ceny energii elektrycznej. Prąd, łącznie z opłatami sieciowymi, zdrożał o 5,0 proc. w porównaniu z grudniem i był w styczniu o 9,4 proc. droższy niż rok wcześniej.
Samochody, usługi i zmiany podatkowe
Ceny usług bez czynszów wzrosły o 0,6 proc. Rok wcześniej w tym samym okresie notowano spadek. W skali roku usługi były droższe o 4,1 proc. Szczególnie silny wzrost dotyczył ubezpieczeń. Ich ceny były wyższe o 16,6 proc. niż przed rokiem.
Żywność hamuje wzrost cen
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4 proc. w skali miesiąca i o 4,2 proc. w skali roku, ograniczając ogólny wzrost CPI. – Często obserwujemy wzrost cen żywności w styczniu po grudniowych ofertach i promocjach świątecznych. Jednak w tym roku ceny wzrosły mniej między grudniem a styczniem niż rok temu – podkreśla Espen Kristiansen z SSB.
