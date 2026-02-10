  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia

Redakcja

10 lutego 2026 13:49

Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia

Styczniowy odczyt CPI pokazał przyspieszenie wzrostu cen. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Wskaźnik inflacji (CPI) wzrósł w styczniu 2026 do 3,6 proc. w skali roku. Tempo wzrostu było wyższe niż w grudniu. Na dane wpłynęły czynsze, ceny samochodów i energii. Część wzrostu została ograniczona przez ceny żywności.

Roczne tempo wzrostu było o 0,4 pkt proc. wyższe niż w grudniu. Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Wskaźnik CPI-JAE, czyli wskaźnik cen konsumpcyjnych po wyłączeniu energii oraz po korekcie o zmiany podatkowe, sięgnął 3,4 proc.
Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych

Czynsze i energia głównymi motorami wzrostu

Czynsze wzrosły w styczniu o 0,6 proc. Był to większy wzrost niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W skali roku czynsze były wyższe o 3,8 proc. Zmiany wiązały się z indeksacją oraz rosnącymi kosztami po stronie wynajmujących.

Styczeń pozostaje miesiącem corocznych korekt czynszów. Wynika to z przepisów pozwalających na ich podnoszenie zgodnie ze wskaźnikiem CPI. Od 2026 roku czynsze mają większy wpływ na obliczanie wskaźnika cen. Korekta opiera się na zaktualizowanych danych rachunków narodowych.

Na wzrost wskaźnika wpłynęły także ceny energii elektrycznej. Prąd, łącznie z opłatami sieciowymi, zdrożał o 5,0 proc. w porównaniu z grudniem i był w styczniu o 9,4 proc. droższy niż rok wcześniej.

Il. SSB

Samochody, usługi i zmiany podatkowe

Ceny samochodów wzrosły o 3,5 proc. w porównaniu z grudniem. Wpłynęły na to zmiany w opodatkowaniu aut elektrycznych. W skali roku samochody były droższe o 4,1 proc. Wzrost cen tej kategorii istotnie podniósł wskaźnik CPI.

Ceny usług bez czynszów wzrosły o 0,6 proc. Rok wcześniej w tym samym okresie notowano spadek. W skali roku usługi były droższe o 4,1 proc. Szczególnie silny wzrost dotyczył ubezpieczeń. Ich ceny były wyższe o 16,6 proc. niż przed rokiem.
Norwegia ma coraz mniej dzieci. Nowe propozycje mają zachęcić do zakładania rodziny

Żywność hamuje wzrost cen

Ceny odzieży spadły o 5,5 proc., a ceny transportu lotniczego o 6,9 proc. Mniejsze spadki niż rok wcześniej podniosły roczne tempo wzrostu w tych kategoriach.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4 proc. w skali miesiąca i o 4,2 proc. w skali roku, ograniczając ogólny wzrost CPI. – Często obserwujemy wzrost cen żywności w styczniu po grudniowych ofertach i promocjach świątecznych. Jednak w tym roku ceny wzrosły mniej między grudniem a styczniem niż rok temu – podkreśla Espen Kristiansen z SSB.
Wzrost cen energii dotyczył wszystkich stref cenowych.

Wzrost cen energii dotyczył wszystkich stref cenowych.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Zmiany cen były widoczne w wielu grupach towarów i usług. Dane pokazują, że tempo zmian cen w styczniu było zróżnicowane między kategoriami i zależne od kilku równoległych czynników. Kolejne odczyty pokażą, czy podwyższone tempo wzrostu cen utrzyma się w następnych miesiącach. Od statystyk uzależniona jest m.in. decyzja Norges Bank dot. stóp procentowych.
