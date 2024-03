Zmiany w norweskim systemie emerytalnym: niektórzy otrzymają 30 000 koron dodatku

29 lutego minister pracy i włączenia społecznego Tonje Brenna ogłosiła podczas konferencji prasowej, że większością w Stortingu osiągnięto porozumienie w sprawie negocjacji emerytalnych. Oznacza ono prawie 30 tys. dodatku do rocznej emerytury dla osób, które zakończyły życie zawodowe wcześniej. Zmiany będą wprowadzane począwszy od 2026 roku włącznie.

Kiedy zdrowie nie pozwoli

Będzie on bardziej korzystny dla osób borykających się z problemami, czyli pracowników, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie w pracy do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego. W skrócie: ustanawiany jest system pomocy społecznej, który zapewnia roczny dodatek do emerytury w wysokości 0,25 G osobom, które przechodzą na nią pięć lat przed standardowym wiekiem emerytalnym. Obecnie odpowiada to dodatkowym 29 655 koronom rocznie. Dodatek będzie odpowiednio pomniejszany proporcjonalnie do mniejszej liczby lat przejścia na przedwczesną emeryturę, np. 4 lata to 0,2 G.