Liczba stulatków w Norwegii się potroiła. W kraju fiordów mieszka ich ponad 1000

Średni wiek obywatela Norwegii to w tej chwili 41,1 roku pexels.com/public domain

Norwegia się starzeje, i to dość szybko. Średni wiek obywatela tego kraju to w tej chwili 41,1 roku, a liczba osób znacznie przewyższających średnią wciąż rośnie. Ile osób przekracza ją o niemal sześć dekad? I ile będzie ich w przyszłości?

Starzenie się społeczeństwa ma sporo negatywnych konsekwencji, ale dla jednostek, seniorów, o ile są w dobrej formie, to powód do zadowolenia. A norwescy seniorzy to często ludzie relatywnie zdrowi i aktywni, w dużej mierze dzięki intensywnemu uprawianiu sportu w wolnym czasie.