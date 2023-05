Emeryci otrzymają ponad 8,5 procenta podwyżki: zmiany w świadczeniach i zasiłkach

Rząd i organizacje pracodawców oraz związkowców uzgodniły wysokość nowej stawki G. Na zmianach najbardziej skorzystają emeryci. Świadczenia seniorów wzrosną od 1 maja o 8,54 proc.

– Wszyscy zasługują na godną starość. Ważne jest, by coroczna waloryzacja emerytur i świadczeń odbywała się na podstawie przewidywalnego i sprawiedliwego systemu – skomentowała minister pracy i integracji Marte Mjøs Persen. Jak poinformował resort, od 1 maja 2023 r. stawka G wzrasta o 7 143 NOK, do 118 620 NOK. To wzrost o 6,41 proc. – Cieszę się, że kwota rośnie w takim tempie. Dla świadczeniobiorców oznacza to wzrost rent i zasiłków o ponad 6 procent – przyznała Persen.