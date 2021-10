Zmiany na mapie Norwegii? Nowy rząd chce rozwiązać niektóre okręgi

Rząd Jonasa Gahr Støre ma w planach reformę administracyjną - w ogłoszonej w połowie października deklaracji programowej nowe władze zapowiadają rozwiązanie okręgów Troms og Finnmark, a także Viken.

Władza chce rozwiązać okręgi, które powstały w styczniu 2020 w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez rząd Erny Solberg.Chodzi o:- Troms og Finnmark, do którego włączono dwa okręgi Troms oraz Finnmark- Viken, który tworzą połączone dawne okręgi Buskerud, Akershus i Østfold.Jak czytamy w deklaracji programowej , prace nad przywróceniem stanu administracyjnego sprzed reformy miałyby rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Będzie więcej zmian?

Rozwiązanie dwóch okręgów to nie jedyne zmiany na norweskiej mapie - rząd Støre deklaruje, że do 1 lipca 2022 cofnie także decyzję poprzedników odnośnie połączenia gmin. W 2020 połączono 119 gmin, z których stworzono 47 nowych większych obszarów administracyjnych. Teraz nowe władze zapowiadają, że jeśli gminy złożą wniosek o cofnięcie tych zmian, uzyskają na to zgodę.