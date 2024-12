Zakupy spożywcze i alkoholowe w Norwegii w okresie świąt i sylwestra: godziny otwarcia sklepów 2024

Święta za pasem, ale z powodu braku wolnego czasu często związane z nimi zakupy zostawia się na ostatnią chwilę. Zdarza się również, że chociaż wszystkie produkty z listy zostały wykreślone, nagle okazuje się, że czegoś brakuje. Szybki kurs do supermarketu to nie problem, ale jego drzwi mogą się już okazać zamknięte.

Od piątku 27 do poniedziałku 30 grudnia można liczyć na zwyczajne godziny funkcjonowania sklepów. W sylwestra zaś często już ok. 16:00 pracownicy idą do domu. Dozwolona sprzedaż piwa trwa od 08:00 do 18:00. Nowy Rok to ustawowo dzień wolny.