Zakaz palenia ognisk w Norwegii 2025: co warto wiedzieć

Czasem wystarczy iskra lub odrobina żaru, by w lesie czy na łące wybuchł pożar. stock.adobe.com/licencja standardowa

Co roku od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii obowiązuje tzw. ogólny zakaz rozpalania ognisk. Oznacza to, że bez zezwolenia gminy zazwyczaj nie wolno rozpalać ognisk, grilli jednorazowych, patelni i tym podobnych w lasach i na otwartych terenach zielonych. Czy istnieją jakieś wyjątki?

Grożą wysokie mandaty Wielkanoc dla wielu mieszkańców kraju fiordów oznacza spędzanie czasu poza domem, a więc także ogniska i grillowanie, jednak w tym roku zakaz palenia ognisk wszedł w życie przed świętami, które wypadają dość późno. Święta wielkanocne w plenerze to jednak tylko jeden z wielu pretekstów do użycia ognia na świeżym powietrzu – latem okazji do grilla na łonie przyrody mogłoby być pełno.

Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (Brannvernforeningen) przypomina, jakie panują zasady: rozpalenie ognia nie jest zupełnie niemożliwe, ale przy braku ostrożności może mieć poważne konsekwencje. W okresie od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii nadal można robić ogniska, jeśli jest jasne, że nie stwarzają zagrożenia pożarowego – na przykład na mokrym gruncie lub w śniegu.

Zgodnie z informacjami Dyrekcji Obrony Cywilnej i Gotowości Kryzysowej naruszenie obowiązku zachowania ostrożności lub ogólnego zakazu rozpalania ognisk może skutkować karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Wysokość mandatów może się różnić w zależności od gminy. Zwykle to około 6 tys. koron.

Twój ogień, twoja odpowiedzialność Ci, którzy mimo wszystko chcą rozpalić ognisko w plenerze w okresie obowiązywania zakazu, powinni w pierwszej kolejności sprawdzić na stronie internetowej gminy, czy w danej okolicy są zatwierdzone miejsca do rozpalania ognia – chyba że wprowadzono czasowy całkowity zakaz z powodu suszy.

Jeśli to legalne, należy wybrać bezpieczne miejsce, jak skała, piasek lub głęboki śnieg. W zanadrzu zawsze trzeba mieć środki gaśnicze, chociażby wodę. Po zgaszeniu ognisko czy grill nie powinny dymić i ani parzyć w dłonie. Czasem wystarczy iskra lub odrobina żaru, by w lesie czy na łące wybuchł pożar.

Grillowanie i rozpalanie ogniska w plenerze są dozwolone w miejscach oddalonych od lasów i otwartych pól, w granicach bezpieczeństwa. Mogą to być np. własny ogród, otwarte przestrzenie spółdzielni mieszkaniowych czy też obszary plażowe, które nie znajdują się w pobliżu roślinności.

Lokalne straże pożarne, władze miejskie i właściciele gruntów mogą ustalać własne zasady. Obowiązek zachowania ostrożności obowiązuje za przez cały rok. Oznacza to, że podczas rozpalania ognia, bez względu na datę, panuje reguła: twój ogień, twoja odpowiedzialność.

Źródła: Brannvernforeningen, DSB, dnt.no, NTB