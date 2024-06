Norwegowie celebrują Noc Świętojańską. O czym pamiętać, paląc tradycyjne ogniska podczas sankthans?

Sankthans (lub jonsok) to przypadające na 24 czerwca katolickie święto upamiętniające narodziny Jana Chrzciciela. stock.adobe.com/licencja standardowa

Noc Świętojańska wypada w tym roku w niedzielę, dlatego w weekend 22-23 czerwca z tej okazji w całej Norwegii będą się odbywać uroczystości takie jak palenie tradycyjnych ognisk. Należy jednak pamiętać, że w kraju fiordów od 15 kwietnia do 15 września zabrania się rozpalania ognisk i grillów w lasach i innych obszarach peryferyjnych.

Podczas upałów w maju ryzyko pożarów lasów było wysokie, ale wraz z ostatnimi opadami deszczu nieco spadło. Nie znaczy to jednak, że od zasad istnieją teraz wyjątki. To, co jest dozwolone w przypadku otwartego ognia, regulują przepisy obowiązujące w poszczególnych gminach. Osoby planujące ogniska w Noc Świętojańską musiały się zgłosić i uzyskać pozwolenie, pisze Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej.