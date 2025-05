Z solarium do... kostnicy? Norwescy politycy żądają restrykcji

Norwegowie przodują w smutnej statystyce zapadalności na raka skóry. Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji jest utrudnienie najmłodszym korzystania z solarium. Na czym jeszcze miałyby polegać ograniczenia?

Słońce jest piękne i niebezpieczne. Potrzebujemy go, lecz może ono stanowić dla nas także zagrożenie. Wielu w pogoni za opalenizną kieruje swoje kroki ku nie tylko ku temu prawdziwemu, ale i ku sztucznym słońcom, lampom w solarium. Zbyt wielu i zbyt wcześnie, ocenili norwescy politycy. Tamtejszy resort zdrowia, pod przewodnictwem ministra Jana Christiana Vestre, postanowił coś z tym zrobić.

Ograniczyć, zakazać, ostrzegać

Wśród rządowych propozycji zmian znajdziemy ograniczenie dostępu niepełnoletnim (co prawda teoretycznie z solariów nie mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia, jednak w praktyce dochodzi do tego dość często) oraz zakaz reklamowania tych usług (co uderzy dość mocno w internetowych influencerów). Klienci solariów mieliby ponadto otrzymywać ostrzeżenia przed wynikającym z opalania się zagrożeniem dla zdrowia i życia. Właściciele solariów natomiast musieliby się liczyć z dodatkowymi opłatami za prowadzenie tego biznesu.