Narkotyki groźniejsze niż rak? W Norwegii rośnie odsetek zgonów z powodu używek i samobójstw

W 2023 r. w Norwegii zmarło ogółem 43 685 osób. Podczas gdy najczęstsza przyczyną śmierci w kraju fiordów wciąż jest rak i w wyniku choroby nowotworowej odeszło 11 027 pacjentów, według Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) nie jest to główny powód do zmartwień. Rośnie bowiem liczba mieszkańców Norwegii, którzy przedawkowali używki lub sami odebrali sobie życie.

Raport FHI pokazuje, na co zmarli Norwegowie w ubiegłym roku. Coraz mniej osób umiera na nowotwory i choroby układu krążenia, ale jednocześnie więcej odeszło z powodu samobójstw, narkotyków i alkoholu. 639 osób odebrało sobie życie w Norwegii w 2023. To o 70 więcej niż rok wcześniej. Według statystyk tylko w 1988 r. odnotowano więcej samobójstw w ciągu dwunastu miesięcy. W zeszłym roku 71 proc. przypadków samounicestwienia to mężczyźni.