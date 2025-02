Wzrost zachorowalności na raka w Norwegii. Alarmujące dane OECD

Według najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czterech na dziesięciu mieszkańców kraju fiordów może zapaść na raka przed ukończeniem 80. roku życia. Norwegia wyróżnia się w Europie jednym z najwyższych wskaźników zachorowalności, szczególnie na raka jelita grubego oraz czerniaka skóry.

Papierosy, alkohol i nadwaga

Norwegia wyróżnia się niskim wskaźnikiem zachorowalności na raka płuc, co eksperci przypisują niskiemu odsetkowi palaczy – zaledwie 7 proc. mieszkańców pali codziennie, co stanowi drugi najniższy wynik w Europie. Jednak raport OECD wskazuje, że choć tradycyjne palenie jest w odwrocie, rośnie popularność alternatywnych wyrobów tytoniowych. Liczba osób używających snusu (tytoniu do żucia) podwoiła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a obecnie 15 proc. Norwegów stosuje go codziennie.