Wyższe czynsze i droższe ładowanie samochodów na prąd: chcą wprowadzić elektryczne „godziny szczytu”

Na początku lutego Norweski Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energetyki (NVE) ogłosił propozycje zmian taryfy sieci elektrycznej w kraju fiordów. Zakładają one głównie „odciążenie” sieci i oszczędność – również czasu – poprzez racjonalny rozkład zużycia energii w ciągu doby i tygodnia.

Nowe zasady zarówno dla gospodarstw domowych korzystających z usług dostawców prądu, jak i właścicieli samochodów bezemisyjnych będą jednak prawdopodobnie oznaczały większe wydatki. Jeśli bowiem wejdą w życie, ładowanie elbili stanie się droższe wieczorami, a konsumenci zaczną płacić rachunki nie za rzeczywiste zużycie energii, a na podstawie potrzebnej mocy sieci.

Sprawiedliwy podział? Jak tłumaczy NVE w komunikacie prasowym z 4 lutego, propozycje zmian w strukturze czynszu sieciowego dla sieci rozdzielczych niskiego napięcia wynikają z przewidywań, że w przyszłości Norwegowie będą wykorzystywać energię elektryczną do większej liczby celów niż obecnie i coraz więcej osób będzie zużywać dużo prądu jednocześnie, a to z kolei spowoduje, że wydajność sieci elektrycznej znajdzie się pod presją.



Ponadto rozwój samochodów elektrycznych, autobusów elektrycznych i promów pociąga za sobą potrzebę nowych inwestycji w moc sieci. Właśnie dlatego, zdaniem urzędu, strukturę sieci należy wkrótce dostosować tak, żeby efektywnie ją wykorzystywać i rozwijać. Zmiany powinny się także przyczynić do osiągnięcia norweskich celów klimatycznych.

NVE chce, żeby ​​klienci, którzy obecnie płacą czynsz za sieć głównie na podstawie ilości zużywanej energii, w większym stopniu zaczęli go opłacać w oparciu o potrzebną moc sieci. Według Urzędu ds. Zasobów Wodnych i Energetyki doprowadzi to do rozsądnego podziału kosztów między klientów oraz uda się utrzymać koszty sieci elektrycznej i czynsz sieciowy na możliwie najniższym poziomie.

Najdroższy prąd nie tylko w środku dnia W praktyce oznacza to, że prąd będzie droższy w ciągu dnia przy dużym zużyciu energii. Krytycznie do pomysłu NVE odniosła się na łamach norweskiej prasy organizacja na rzecz właścicieli domów (Huseierne), twierdząc, że zmiany tylko skomplikują zasady korzystania z sieci energetycznej dla przeciętnego mieszkańca kraju fiordów. Przede wszystkim jednak narażą go na kolejne koszty po tym, jak wielu właścicieli nieruchomości w Norwegii zainwestowało już w środki zwiększające efektywność energetyczną, takie jak odpowiednia izolacja czy pompy ciepła.

Z analizą NVE nie zgadzają się przedstawiciele Norweskiego Związku Właścicieli Samochodów Elektrycznych (Elbilforeningen), którzy także obawiają się konsekwencji finansowych związanych z przeformułowaną taryfą użytkowania sieci energetycznej. Dodatkowo z doświadczenia mogą stwierdzić, że ponad połowa kierowców samochodów elektrycznych w Norwegii ładuje je najczęściej wieczorami albo w nocy, więc największe obciążenie na prąd w ich przypadku nie przypada w środku dnia, jak zakładają autorzy propozycji zmian. Ostatecznie może więc wyjść na to, że wspomniana „presja” w sieci energetycznej wystąpi kilka razy w ciągu doby, więc i prąd będzie droższy w kilku przedziałach czasowych.