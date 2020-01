Będą odcinać ludziom prąd. Firma energetyczna stawia ultimatum

W komunikacie prasowym opublikowanym we wtorek 14 stycznia firma energetyczna Agder Energii Nett poinformowała, że wszyscy klienci, którzy nie dostosowali się do nowych wymagań sprzętowych, będą musieli liczyć się z zakończeniem dostaw prądu do ich domów – chodzi tutaj o obowiązek zainstalowania automatycznych liczników, z którego wciąż nie wywiązało się około 1500 osób z rejonu Agder.