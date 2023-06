Wynajem mieszkania w Norwegii. Różnice cenowe sięgają tysięcy koron

Rynek wynajmu mieszkań w Norwegii cechują dwa elementy – zróżnicowanie cenowe oraz dynamicznie zmieniające się koszty. W ciągu miesiąca mogą wzrosnąć o blisko osiem procent. Na funkcjonowanie sektora mają wpływ konkretne lokalizacje oraz populacja kształtująca lokalny popyt i podaż.

Najtańsze obszary na norweskim rynku najmu zazwyczaj znajdują się poza miastami i mocno zurbanizowanymi ośrodkami. Obszary wiejskie, małe miejscowości oraz przedmieścia są tańsze w porównaniu do centrów metropolii. Główna zasada wskazuje, że im bliżej dużego miasta znajduje się nieruchomość, tym wyższe będą ceny wynajmu.

Wynajem mieszkania w Oslo

Oslo jest najdroższym miejscem pod względem wynajmu mieszkań w Norwegii. Stolica jest popularna ze względu na rozwiniętą infrastrukturę, wysoki poziom życia i dostęp do miejsc pracy. Największa metropolia kraju fiordów ma większą liczbę mieszkańców niż pozostałe miasta, co przekłada się na konkurencyjność rynku. W konsekwencji ceny wynajmu stają się wyższe. Mieszkańcy mogą jednak liczyć na dobrze funkcjonujący transport publiczny oraz szybki dostęp do usług.



Ceny na najpopularniejszym norweskim portalu ogłoszeniowym – Finn.no – rozpoczynają się od trzech tys. NOK. Za podaną kwotę otrzymamy jeden z dwóch pokoi przeznaczonych na wynajem w większym mieszkaniu. Najemca może liczyć na prywatną toaletę i wspólną kuchnię. Niski czynsz uzależniony jest jednak od… zaangażowania w prace domowe na rzecz właściciela. Najtańszy pokój w bardziej atrakcyjnej dzielnicy Oslo – Grunerløkka – będzie zdecydowanie droższy i pochłonie 4,7 tys. NOK miesięcznie. Ceny pozostałych zaczynają się w przedziale 5-5.5 tys. NOK.