Wyłowili z fiordu 10 ton śmieci, w tym 108 hulajnóg elektrycznych

Każdej nocy dwie tony śmieci są wywożone z ulic w pobliżu centrum stolicy Norwegii. I chociaż według Portu w Oslo (Oslo Havn) dno morskie w Pipervika i Bjørvika jest obecnie czystsze niż w ciągu 100 lat, wciąż wiele odpadów ląduje w fiordzie.

Od niedopałków po hulajnogi

Fjord Cleanup to stowarzyszenie non-profit zajmujące się ochroną przyrody, wspierające odbudowę i ochronę naturalnego środowiska morskiego fiordu Inner Oslo. Co tydzień organizuje dobrowolne sprzątanie i zapewnia wolontariuszom deski do wiosłowania na stojąco, kajaki, sprzęt do nurkowania i cały ekwipunek niezbędny do usuwania zanieczyszczeń morskich z fiordu. Na interaktywnej mapie dostępnej na stronie można sprawdzić kolejne cele organizacji i dołączyć do akcji.