Wskaźnik dzietności w kraju fiordów wzrósł. Nadal jest jednak prawie najniższy w historii

Do wzrostu dzietności w 2024 roku przyczyniły się przede wszystkim kobiety w wieku od 30 do 34 lat. stock.adobe.com/licencja standardowa

Po kilku latach spadku współczynnika dzietności w Norwegii w zeszłym roku trend się odwrócił. Według danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) przyczyniły się do tego w głównej mierze kobiety po trzydziestce.

Całkowity współczynnik dzietności (SFT) wyniósł 1,44 dziecka na kobietę w 2024 r. w porównaniu z 1,40 w roku poprzednim. Oznacza to, że wskaźnik wzrósł po raz pierwszy od 2009 r., gdyby pominąć rok 2021, w którym miala miejsce pandemia Covid-19.

Drastyczny spadek migracji do Norwegii. Mimo wszystko, populacja wciąż rośnie

W 2024 roku w kraju fiordów urodziło się 54 tys. dzieci, czyli o 2030 więcej niż w roku poprzednim. Jak jednak podkreśla SSB, norweski współczynnik dzietności nadal jest niski. SFT wynoszący 1,44 to trzeci najniższy wynik odnotowany w Norwegii odkąd urząd prowadzi na jego temat badania.

Norweski Urząd Statystyczny oblicza współczynnik dzietności na podstawie całkowitej liczby urodzeń. Jest to miara liczby dzieci, które kobiety będą miały średnio w ciągu swojego życia, przy założeniu, że wzorce płodności pozostają takie same.

Dane pokazują, że w 2024 r. płodność kobiet poniżej 30. roku życia była na stabilnym poziomie, natomiast przybyło matek po trzydziestce. Do wzrostu dzietności w ubiegłym roku przyczyniły się przede wszystkim kobiety w wieku od 30 do 34 lat. Średni wiek matek rodzących pierwsze dziecko wzrósł z 30,3 lat w 2023 r. do 30,4 lat w 2024 r.