Drastyczny spadek migracji do Norwegii. Mimo wszystko, populacja wciąż rośnie

Na początku 2025 roku populacja Norwegii wyniosła 5 594 300 mieszkańców. Wzrost liczby ludności wynika zarówno z dodatniego przyrostu naturalnego, jak i salda migracyjnego.

Według najnowszych danych statystycznych, zarówno liczba urodzeń, jak i imigracja przewyższyły liczbę zgonów oraz emigracji. Magnus Haug, analityk Centralnego Biura Statystycznego (SSB) podkreśla, że liczba urodzeń wyniosła 54 tys,, co oznacza wzrost o 2 030 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo że liczba zgonów wzrosła o 440, przyrost naturalny zwiększył się o 1 590 osób. Jednocześnie zmiany w liczbie imigrantów miały istotny wpływ na ogólny przyrost ludności. Dane pokazują, że liczba imigracji zmniejszyła się o 20,5 tys. w porównaniu do poprzedniego roku. Szczególnie zauważalny był spadek liczby ukraińskich obywateli przybywających do Norwegii – o 12 600 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Imigranci? Polaków wciąż najwięcej

Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Norwegii wzrosła w ciągu trzech lat z 3 600 do 80 300 osób. Tym samym stali się oni drugą co do wielkości grupą zagranicznych obywateli w kraju, ustępując jedynie Polakom, których liczba wynosi 111 100.



Na trzecim miejscu znajdują się Litwini, których jest 48 900. Ponadto 56,6 proc. ukraińskich obywateli w Norwegii to kobiety, co wyróżnia ich na tle reszty populacji, gdzie odsetek kobiet wynosi 49,5 proc. Ukraińcy są także młodszą grupą – 80,6 proc. z nich nie ukończyło 50. roku życia, podczas gdy w przypadku całej populacji odsetek ten wynosi 61,5 proc.