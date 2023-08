W Vinmonopolet będzie drożej. 1 września wzrosną szczególnie ceny wina

1 września setki produktów – zarówno wina, jak i mocniejsze trunki – w państwowej sieci z alkoholami Vinmonopolet podrożeją. Ma być to wynik jednej z trzech rocznych korekt cenowych i rezultat osłabienia korony norweskiej.

Jak komentuje na łamach Nettavisen menedżer ds. komunikacji Jens Nordahl w Vinmonopolet, to hurtownicy decydują o ustalaniu ceny. Wpływ na to mają też droższe surowce, kartony, szkło, opakowania i robocizna. Broni się jednak, że w przypadku 1500 produktów od września cena spada.

Jak pisze VinPuls, przykładowo niegdyś tanie wino Fernandez de Piérola Tempranillo Blanco z Hiszpanii podwyższa swoją cenę z 99,90 do 200,00 koron, czyli o 100,2 proc., zaś portugalskie Gatão Vinho Verde również kosztuje podrożeje z 99,90 do 170,70 koron. Descombe Petit Chablis Vielles Vignes z Chablis we Francji to kolejne wino, które odnotowało nieproporcjonalnie duży skok ceny – o 73,6 proc. do 329,90 koron od piątku 1 września.