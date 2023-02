Nie chcą monopolu państwa na sprzedaż alkoholu w Norwegii. Proponują prywatyzację Vinmonopolet

Partia Postępu (Frp) uważa, że ​​sektor prywatny powinien przejąć Vinmonopolet. Zarówno właścicielem, jak i organem regulacyjnym sieci sklepów z mocniejszym alkoholem w Norwegii jest obecnie państwo. Sprawa trafiła do Stortingu.

– Uważamy, że własność państwowa jest zbyt rozległa. Nie ma powodu, aby państwo sprzedawało alkohol, gdy równie dobrze mogą to robić inni – mówi Sivert Bjørnstad, przedstawiciel parlamentarny Frp i rzecznik ds. polityki biznesowej, cytowany przez NRK.

Bjørnstad zwraca uwagę, że inne kraje w Europie mają prywatne firmy, które sprzedają alkohol i że państwo jedynie reguluje, w jaki sposób można to robić. Dodaje, że nie ma sensu utrzymywać monopolu w Norwegii, bo ważniejsze jest istnienie konkurencji.

Zdaniem Frp wprowadzenie sprzedaży np. wina do takich supermarketów, jak Coop, Rema 1000 czy Kiwi byłoby korzystne nie tylko dla rynku, ale i dla samych konsumentów, którzy otrzymaliby lepszą ofertę zakupów.

Wtedy stracą małe gminy

Do pomysłu sceptycznie podchodzi za to Socjalistyczna Partia Lewicy (SV). Jej reprezentantka i jednocześnie burmistrz gminy Steigen, Aase Refsnes, twierdzi, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co dobrze działa i lepiej skupić się na ważniejszych problemach. Według SV, gdy decyduje rynek, pojawiają się nierówności, tzn. zwykle większe, centralne gminy mają lepszą ofertę, zaś tracą mniejsze ośrodki.