W Norwegii mieszka się coraz drożej. W tych gminach różnice kosztów są największe

Opłaty związane z posiadaniem i życiem we własnym domu lub mieszkania w Norwegii stale rosną, podaje roczny raport „Indeks kosztów mieszkaniowych dla norweskich gospodarstw domowych”, wykonany przez Samfunnsøkonomisk Analyse na zlecenie organizacji konsumenckiej zrzeszającej właścicieli domów Huseierne.

Jednocześnie pogłębiają się różnice w kosztach mieszkaniowych między poszczególnymi gminami: w ubiegłym roku najwyższe okazały się one w Oslo, najniższe zaś na dalekiej Północy, w jednej z gmin dawnego okręgu Troms.

Indeks wydatków mieszkaniowych, którego trzecią edycję opublikowano pod koniec października, to narzędzie służące pokazaniu, ile kosztuje życie i posiadanie nieruchomości w kraju fiordów. W latach 2018-2019 koszty te wzrosły o 8 proc. w przypadku domów, co stanowi większy skok niż w przypadku płac i cen konsumpcyjnych. Wzrost kosztów mieszkań w tym samym okresie wyniósł natomiast aż 24 proc., a tylko w 2018-2019 – 8 proc.

Za punkt wyjścia Huseierne przyjmują wydatki dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Norwegii, czyli domu jednorodzinnego o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Koszty mieszkaniowe obejmują podatek własnościowy, opłaty komunalne, koszty energii, odsetek i utrzymania, jak również ubezpieczenie. Dla takiego standardowego domu średnie koszty mieszkaniowe wynosiły w 2019 roku 116 392 koron. To o 9848 koron więcej niż rok wcześniej.

Druga część raportu wydana w listopadzie to wskaźnik kosztów dla mieszkań, który pokazuje, ile średnio kosztuje mieszkanie powierzchni 70 metrów kwadratowych i jego posiadanie w dużych miastach, a także uwzględnia rozwój kosztów mieszkaniowych w czasie.

Rok 2019 charakteryzował się wzrostem stóp procentowych, natomiast w 2020 znalazły się one na rekordowo niskim poziomie, w związku z czym koszty utrzymania nieruchomości w bieżącym roku nieco spadły.

W ubiegłym roku po raz kolejny to Oslo miało najwyższe koszty mieszkaniowe dla domu jednorodzinnego o powierzchni 120 metrów kwadratowych. W stolicy średnia wydatków związanych z posiadaniem takiej nieruchomości wynosiła 165 266 koron, co stanowi wzrost o 12,7 proc. z 146 624 koron. To wynik znacznie powyżej średniej, skoro przeciętny mieszkaniec kraju fiordów musi płacić 116 392 koron rocznie.