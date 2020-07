Norwegowie wyprowadzają się bardzo szybko, Polacy wręcz przeciwnie: ranking mieszkania z rodzicami

2,4 mln Polaków w wieku od 25 do 34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Stanowi to 43,9 proc. całej grupy wiekowej. Jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Sytuacja wygląda gorzej na Słowacji, Bałkanach oraz w państwach Europy Południowej. Z kolei liderami szybkiego usamodzielniania się są mieszkańcy krajów nordyckich. To właśnie w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji młodzi ludzie decydują się na własne mieszkanie najszybciej.