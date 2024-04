W Norwegii brakuje krajowych ziemniaków. Władze znoszą cło na import warzyw

Susza i powodzie doprowadziły w zeszłym roku do słabych zbiorów ziemniaków w Norwegii i obecnie w sklepach można znaleźć puste skrzynki, w których powinny leżeć te warzywa. Norweskie władze postanowiły w związku z tym wprowadzić okresowe zniesienie ceł na importowane ziemniaki, aby zapewnić konsumentom do nich dostęp.

Co się stało z jajkami? W norweskich sklepach pustki na półkach

Stawka celna wynosi obecnie 1,12 korony, ale do 15 lipca obowiązywał będzie poziom zero na tzw. stare ziemniaki z zagranicznych magazynów. Wczesne ziemniaki w Norwegii pojawią się prawdopodobnie w czerwcu, i wówczas na importowane młode bulwy ponownie zostanie wprowadzone cło w wysokości 1,12 korony za kilogram. We wrześniu zaś kwota ta wzrośnie o sto procent.