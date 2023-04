W Norwegii zabraknie czekolady, ketchupu i… alkoholu? Ponad połowa dostaw do Vinmonopolet zagrożona przez strajk

Ponad 24 godziny od wybuchu strajku generalnego Norwegia wciąż liczy straty, które może wywołać brak porozumienia pomiędzy związkowcami i pracodawcami. Kraj fiordów boi się przede wszystkim dalszej eskalacji konfliktu. Niedobór słodyczy i alkoholu to tylko niektóre z możliwych problemów.

Od 17 kwietnia strajkują pracownicy Vectury. To największy dostawca alkoholu świadczący usługi na rzecz Vinmonopolet. Odpowiada za 53 proc. transportów, co przekłada się na 70 proc. asortymentu państwowych sklepów monopolowych. – Istnieje ryzyko, że niektóre produkty zostaną wyprzedane. Wszystko zależy od tego, jak długo potrwa konflikt – skomentował na łamach Borsen Dagbladet dyrektor generalny Roar Ødelien. Pozostali dostawcy – Cuveco i Scanlog – nie są dotknięci akcją protestacyjną pracowników.



Vectura odpowiada za dostarczanie do Vinmonopolet kilku popularnych alkoholi. Ewentualna eskalacja strajku w piątek, 21 kwietnia może doprowadzić do braków marek Aperol, Jägermeister, Falling feather i Wongraven.