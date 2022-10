W Ikei nie można już ładować samochodu elektrycznego za darmo

Każdy dom towarowy Ikei będzie oferował co najmniej 16 ładowarek. [zdjecie poglądowe] stock.adobe.com/ fot. l_martinez/ tylko do użytku redakcyjnego

Po kilku latach od wprowadzenia możliwości darmowego ładowania samochodów elektrycznych Ikea wycofała ofertę. Chociaż przy norweskich magazynach ma się pojawić więcej ładowarek do elbili, za usługę będą pobierane opłaty.

Ponad 1 700 000 elektryków na norweskich drogach do 2030. Ładowarek brakuje już teraz

Nie chodzi o drogi prąd?

Każdy dom towarowy Ikei będzie oferował co najmniej 16 ładowarek, z opcją zwiększenia ich liczby do 24. Decyzja o rezygnacji z udostępniania ich za darmo zgrała się z okresem, w którym energia elektryczna w Norwegii jest historycznie droga, jednak według Ikei nie było to argumentem przemawiającym za wycofaniem usługi.