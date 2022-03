Ponad 1 700 000 elektryków na norweskich drogach do 2030. Ładowarek brakuje już teraz

Zarząd Dróg i Autostrad prognozuje, że za osiem lat na norweskich drogach będzie jeździć ok. 1,7 mln samochodów elektrycznych. Dodaje, że potrzebna będzie odpowiednia infrastruktura - nawet 10 tys. ładowarek więcej, bo już teraz jest ich zbyt mało.

Do 2030 1,7 mln elektryków

Jak informuje Statens vegvesen, obecnie po norweskich drogach jeździ ok. 470 tys. elbili. Jednak już za osiem lat liczba elektryków wzrośnie do ok. 1,7 mln. Norwegia musi więc przygotować odpowiednią infrastrukturę. - ​​Do 2030 r. będziemy potrzebować od 6 tys. do 10 tys. więcej szybkich ładowarek do samochodów osobowych i 1,5-2,5 tys. szybkich ładowarek do pojazdów ciężarowych - wylicza Ellen Hambro z Norweskiej Agencji Środowiska. Tym bardziej że od 2025 nowe pojazdy (zarówno osobowe, jak i ciężarowe) mają być bezemisyjne. Obecnie w Norwegii (dane za resortem transportu) znajduje się około 4 tys. szybkich ładowarek dla samochodów osobowych, podczas gdy nie ma ani jednej szybkiej ładowarki do pojazdów ciężarowych.