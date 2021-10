Uznanie ojcostwa cyfrowo. Urzędy digitalizują kolejne usługi

Z początkiem października jedną z najpopularniejszych spraw, z jaką do urzędu zgłaszają się petenci - uznanie ojcostwa - można załatwić przez internet.

Do tej pory ojcowie nowo narodzonych dzieci, którzy nie są w związku małżeńskim z partnerką, musieli stawić się w urzędzie, by uznać ojcostwo. Jak wylicza Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) co roku formalności musiało dopełnić ok. 25 tys. mężczyzn. Teraz jednak mogą dokonać tego przez internet - na stronie NAV, a urząd przekaże informacje bezpośrednio do Krajowego Rejestru Ludności (Folkeregisteret).



- Jestem dumny, że wprowadziliśmy usługę. Cyfrowe rozwiązanie ułatwi życie świeżo upieczonym rodzicom - mówi dyrektor NAV Hans Christian Holte, cytowany w komunikacie prasowym.