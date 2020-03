Akt małżeństwa w wersji cyfrowej. Kolejny krok w kierunku nowoczesnego społeczeństwa

Co roku Norweski Rejestr Ludności (Folkeregisteret) wysyła pocztą ok. 18 tys. podpisanych i podstemplowanych aktów małżeństwa. Od tego miesiąca znacznie się to zmieni. Małżonkowie, jeśli są użytkownikami elektronicznymi, otrzymają cyfrowy akt małżeństwa na skrzynkę odbiorczą w systemie Altinn.



- Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe. Dlatego większość obywateli oczekuje, że usługi publiczne i informacje będą, w miarę możliwości, o wiele łatwiej dostępne. Jest to jeden z powodów, dla których teraz cyfrowo potwierdzamy zawarcie małżeństwa, zamiast wysłania tego aktu pocztą - wyjaśnił Torstein Hoem, szef działu zarządzania informacjami w Skatteetaten.