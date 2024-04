Uwaga na złodziei. Rozpoczął się sezon kradzieży rowerów

W zeszłym roku prawie 19 tys. mieszkańcom Norwegii skradziono rowery. Według firm ubezpieczeniowych kwiecień i maj to zazwyczaj szczyt sezonu na tego typu kradzieże w kraju fiordów. Dane dotyczące zgłoszonych przestępstw ze wszystkich okręgów policji w kraju wskazują, że od pięciu lat liczba ta utrzymuje się na stabilnym, niestety wysokim poziomie.

Według Finans Norge od 2017 r. corocznie rośnie liczba kradzieży rowerów zgłaszanych do ubezpieczyciela. Według tych samych statystyk w 2023 r. złożono ponad 16 tys. wniosków o odszkodowanie po stracie roweru, co oznacza wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z 2022 r.

W przypadku kradzieży jednośladu w krajach nordyckich ubezpieczenie mienia obejmuje do 40 tys. koron na osobę, liczą się również e-rowery i hulajnogi. Odliczenie wynosi 1000 koron, jeśli rower jest zarejestrowany. Do rejestracji zachęca Norweska Federacja Samochodowa (NAF), ponieważ kiedy numer seryjny z ramy pojazdu znajduje się w bazie, utrudnia to sprzedaż skradzionego przedmiotu i zwiększa szansę na jego odzyskanie.