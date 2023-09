Po wakacjach wzrasta liczba skradzionych rowerów

Utrudnić złodziejowi zadanie, wskazówki:



- Wybierz solidny zamek, którego złamanie zajmie dużo czasu. Cena i jakość są zwykle ze sobą powiązane

- Zablokuj rower za pomocą dwóch różnych systemów blokowania, a złodziej roweru będzie potrzebował innych narzędzi, by sprostać zabezpieczeniom

- Przymocuj rower do czegoś solidnego i stałego

- Najlepiej zostawić rower tam, gdzie cały czas jest dużo ludzi, wtedy kradzież będzie utrudniona

- Zachowaj paragon, sfotografuj numer ramy roweru i przechowuj zdjęcie w miejscu, które zapamiętasz. Pamiętaj, że podczas składania zgłoszenia policja poprosi Cię o numer seryjny

- Pamiętaj, aby przed opuszczeniem roweru zdjąć dodatkowe wyposażenie, np. komputer rowerowy. Parkując, zabierz ze sobą akumulator do roweru elektrycznego

- Jeśli zdejmiesz siodełko z roweru, uczynisz go mniej atrakcyjnym. Niektórzy ludzie zdejmują również przednie koło, gdy odkładają rower

- Wskazówka dla naprawdę odważnych i zaangażowanych: Spraw, aby rower był trochę brzydki, malując go lub lakierując

- Gdy nie jest używany, najlepiej przechowywać rower w zamkniętym garażu lub szopie

