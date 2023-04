Złote żniwa złodziei. Kradną rowery na potęgę

W zeszłym roku w Norwegii skradziono rowery warte w sumie 155 mln koron - to o 19 proc więcej niż w tym samym okresie 2021, wynika z danych firmy ubezpieczeniowej. Najwięcej rowerów łupem złodziei pada właśnie kwietniu i maju.

W ubiegłym roku zgłoszono 14 853 kradzieże rowerów, co stanowi wzrost o osiem procent, informuje ubezpieczalnia Frende Forsikring, powołując się na dane Finans Norge. Statystyki mogą jednak być większe, ponieważ nie każdy poszkodowany zgłasza kradzież. - Tylko co czwarta kradzież roweru jest zgłaszana na policję. Ponadto wiele osób ma ubezpieczone rowery w taki sposób, że udział własny jest wyższy niż wartość roweru, więc kradzież nie jest nam zgłaszana - komentuje Øystein Øren z Frende Forsikring.

Szczyt sezonu na kradzieże

Øren informuje,że szczyt kradzieży jednośladów przypada właśnie teraz - w kwietniu i maju. Złodzieje kradną je z szop/garaży, większość to lupy dla zysku, lecz niektóre to tzw. kradzieże do domu z imprezy, kiedy ktoś zabiera ze sobą rower w drodze powrotnej do domu i wyrzuca go.



Ogółem średnio każda kradzież roweru, za którą ubezpieczalnia wypłaca odszkodowanie, kosztuje 16 tys. NOK.