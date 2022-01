Urząd Celny będzie mógł przeprowadzać narkotesty na granicy?

Obecnie tylko funkcjonariusze policji mogą badać kierowców pod kątem obecności narkotyków w organizmie./zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa

Resort transportu chce, by celnicy zyskali uprawnienia do badań kierowców pod kątem obecności narkotyków w organizmie. Projekt w tej sprawie trafił do Stortingu.

Reklama





- Kierowcy będący pod wpływem narkotyków stanowią ogromne zagrożenie. [...] Chcemy, aby Urząd Celny mógł kontrolować stan odurzenia – mówi minister transportu Jon-Ivar Nygård, cytowany w rządowym Pod koniec stycznia Ministerstwo Transportu, we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, przedstawiło projekt ustawy, która - jeśli zatwierdzi ją Storitng - da pracownikom Tolletaten uprawnienia do przeprowadzania narkotestów.- Kierowcy będący pod wpływem narkotyków stanowią ogromne zagrożenie. [...] Chcemy, aby Urząd Celny mógł kontrolować stan odurzenia – mówi minister transportu Jon-Ivar Nygård, cytowany w rządowym komunikacie prasowym

Na razie tylko policja Obecnie tylko funkcjonariusze policji mogą badać kierowców pod kątem obecności narkotyków w organizmie. I mimo że celnicy zatrzymują podczas kontroli wyraźnie odurzone osoby, przyznaje resort, nie mają uprawnień, by przeprowadzić narkotest. Ministerstwo chce to zmienić - jeśli projekt wejdzie w życie, Urząd Celny otrzyma stosowne uprawnienia, a w przypadku pozytywnego wyniku testu przeprowadzonego u danego kierowcy, celnicy mogliby zatrzymać taką osobę do czasu przybycia policji.



- Obecność służb celnych na granicy i ich kompetencje wskazują, że rozsądnie jest wykorzystać Urząd Celny również do wzmocnienia kontroli kierowców będących pod wpływem narkotyków - wyjaśnia resort. Dodaje, że takie działanie będzie miało przede wszystkim charakter prewencyjny.



Termin konsultacji dotyczący projektu upływa w marcu.

Nowe uprawnienia przyznane celnikom miałyby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, informuje resort. Na zdjęciu: Urząd Celny, Oslo GardermoenŹródło: Robson90 - stock.adobe.com

Duży problem Dane drogówki z 2021 roku pokazują, że kierowcy będący pod wpływem narkotyków stanowią duży problem - powodują 1 na 5 wypadków śmiertelnych. Ponadto odurzenie kierowcy było przyczyną prawie jednej piątej wszystkich śmiertelnych wypadków między 2010 a 2019 rokiem. Informacje zebrane przez przez firmę ubezpieczeniową Frende Forsikring jeszcze bardziej obrazują skalę problemu - każdego dnia ma miejsce ok. 140 tys. przejazdów, gdy samochód prowadzi osoba po zażyciu substancji odurzających.

Samferdselsdepartementet, MN