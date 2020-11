Tak tani prąd w Norwegii był 20 lat temu. Kolejne miesiące z rekordami

W drugim i trzecim kwartale 2020 roku w Norwegii odnotowano rekordowo niskie ceny energii elektrycznej. Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego (SSB) taniej za prąd w przeliczeniu na gospodarstwo domowe w kraju fiordów płaciło się 20 lat temu.

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – bez podatków i czynszu sieciowego – wynosiła 14,4 øre za kilowatogodzinę w trzecim kwartale bieżącego roku. To mniej więcej tak niska cena, jak w poprzednim kwartale i spadek aż o 66 procent w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, pisze SSB.

Czynsz i opłaty sieciowe stanowią większą część całkowitej ceny energii elektrycznej w czasach, gdy jest ona wyjątkowo tania. Całkowita cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, łącznie z podatkami i czynszem sieciowym, wynosiła natomiast średnio 72,9 øre za kilowatogodzinę w trzecim kwartale 2020, co w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 oznacza spadek o 33 proc. Z całkowitej ceny energii elektrycznej sama cena prądu stanowiła 20 proc., czynsz z sieci 39 proc., a podatki od energii elektrycznej pozostałe 41 proc.

Pomogły częste deszcze i topniejący śnieg

Na niskie ceny prądu, jak to często ma miejsce nad fiordami, wpłynęły obfite opady i roztopy. W swoim kwartalnym raporcie o sytuacji energetycznej Norweski Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energetyki (NVE) zwraca uwagę, że stopień wypełnienia zbiorników wodnych w Norwegii na początku trzeciego kwartału był bliski historycznego maksimum, co przyczyniło się do atrakcyjnego dla mieszkańców Norwegii cennika za energię elektryczną.