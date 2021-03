Zła wiadomość dla Polaków: Wielkanoc trzeba będzie spędzić tylko w Norwegii? Rząd przykręca śrubę

podróż

do (własnego/wypożyczonego/wynajętego) obiektu rekreacyjnego nadal może być przeprowadzona w ścisłym reżimie sanitarnym. Można podróżować z osobami, z którymi się mieszka/ z bliskimi- należy przestrzegać środków kontroli zakażeń obowiązujących w danej gminie- jeśli ktoś podróżuje do gminy, w której obowiązują mniej rygorystyczne środki niż w gminie jego zamieszkania, powinien i tak postępować zgodnie z zaleceniami, które mają zastosowanie w gminie, w której mieszka- osoby przebywające na kwarantannie/czekające na wyniki testów, nie powinny wyjeżdżać na Wielkanoc (nawet do hytty)- można podróżować do hoteli w kraju, ale należy zachować dystans od innych gości i ograniczyć pobyt w częściach wspólnych. Jeśli ktoś pochodzi z obszaru o wysokim wskaźniku infekcji, nie powinien podróżować do hoteli lub podobnych miejsc zakwaterowania, w których gromadzi się wiele osób- w przypadku bezwzględnie koniecznych wyjazdów za granicę (np. dzieci, które zamierzają odwiedzić rodziców w innym kraju) bardzo ważne jest, aby podczas wyjazdu zachować ostrożność i przestrzegać przepisów dotyczących kwarantanny oraz wymogów dotyczących testów przy powrocie do Norwegii- podmioty zajmujące się turystyką powinny rozważyć ograniczenie dostępu do wspólnych obszarów, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i ułatwić przestrzeganie zaleceń dotyczących kontroli zakażeń- powinno się unikać więcej niż 10 kontaktów towarzyskich tygodniowo- powinno się unikać przyjmowania więcej niż 5 gości we własnym domu. Jeśli władze lokalne zalecają unikanie wizyt, powinno się do tego stosować, niezależnie, czy przebywa się we własnym domu, hyttcie, itp.- dla obszarów o wysokim poziomie infekcji i surowych środkach lokalnych, wieczorne/nocne odwiedziny w czasie Wielkanocy nie są zalecane. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat i mieszkające samotnie osoby mogą nadal odwiedzać 1-2 stałych przyjaciół- należy unikać wizyt w miejscach, w których gromadzi się wiele osób i gdzie trudno zachować dystans, takich jak restauracje, place zabaw, parki wodne i tym podobne. Można podróżować do kurortów, ale trzeba unikać tłumów- podczas nabożeństw i innych uroczystości religijnych oraz zgromadzeń w kresie Wielkanocnym obowiązują zasady, wytyczne i zalecenia dotyczące wydarzeń. Nie powinno się uczęszczać na takie spotkania poza swoją gminą.