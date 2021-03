Obowiązkowa kwarantanna hotelowa zamiast domowej: zmiana daty wejścia przepisów w życie

Rząd zapowiedział zmiany związane z obowiązkową kwarantanną hotelową. Podróżni, którzy opuszczą Norwegię bez ważnego powodu, będą przez co najmniej trzy dni izolowani w hotelu. Po tym czasie mogą wykonać test na koronawirusa, którego wynik negatywny zwolni do domu. Przepisy wejdą w życie 19 marca w nocy, a nie jak pierwotnie zakładano 17 marca.

Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie obowiązujących przepisów do Urzędu ds. Zdrowia. Oczekujemy na odpowiedź i doprecyzowanie, które kontakty z małoletnim za granicą uznawane są za pilne oraz jakie dokumenty należy przedstawić, by uniknąć w ich wyniku kwarantanny hotelowej.

Nowe regulacje mają zniechęcić mieszkańców Norwegii do wielkanocnych wyjazdów za granicę. Rządzący proponują, by urlop spędzić w kraju, podróżując np. do hytty. Decyzja utrudni również spędzenie świąt z rodziną obcokrajowcom, w tym Polakom.

Sam pobyt w placówce wiąże się z wydatkiem 500 NOK dziennie. Kwota obejmuje nocleg oraz wyżywienie. Osoby od 10. do 18. roku życia płacą połowę stawki, a młodsi niż 10 lat poddawani są izolacji bezpłatnie.



Zmiana terminu wprowadzenia regulacji ma umożliwić mieszkańcom Norwegii przebywającym za granicą dostosowanie się do nowych przepisów. Władze przypominają, że łączny czas trwania kwarantanny nie uległ zmianie i wynosi 10 dni. Można go skrócić do siedmiu, jeśli po tygodniu wykonamy test na COVID-19, a jego wynik będzie negatywny.