Sieci spożywcze podnoszą ceny. Te artykuły podrożały

Zmiany cen przykładowych artykułów (za NRK):



- 500 g kawy Evergood lub Friele: w Coop Extra wzrost ceny wynosi 7 proc. do 94,90 NOK, w Rema 1000 kawa kosztuje 94,90 NOK jak przed korektą cen, Kiwi obniżyło cenę o 29 proc. do 59,80 NOK



- śmietana Q-light, 300 g: wzrost ceny o 20 proc. do 19,50 NOK w Coop Extra, o 14 proc. do 18,40 NOK w Rema 1000, podczas gdy w Kiwi cena pozostaje niezmieniona - 16,2 NOK



- 18 jaj (najtańszy typ): Coop Extra - 58 NOK, co jest podwyżką o 5,6 proc., Kiwi - cena nie ulega zmianie, czyli nadal kosztują 37,4 NOK, podobnie jak w Remie 1000



- Pepsi MAX 1,5 l - Coop Extra - podwyżka o 4,7 proc. do 33,4 NOK, Rema 1000 podwyżka o 6,3 proc. do 33,9 NOK, cena w Kiwi bez zmian - 31,9 NOK.



- bekon Gilde 140 g - cena w Coop wzrosła o 36 proc. do 37,9 NOK, w Remie o 25,5 proc. do 34,9 NOK, w Kiwi cena artykułu spadła o 23,6 proc. do 27,8 NOK



- papier toaletowy (najtańszy, 12 szt.) - wzrost ceny w Coop Extra o 40,6 proc. do 24,9 NOK, w Remie cena poszła w górę o 14,7 proc. do 19,5 NOK, zaś w Kiwi utrzymała się na poziomie 16,9 NOK



- płyn do naczyń Zalo ultra 500ml - W Coop wzrost ceny o 43 proc. do 39,9 NOK, w Remie wzrost ceny o 12,9 proc. do 31,5 NOK, w Kiwi cena nie wzrosła - wynosi 27,9 NOK



- proszek OMO do kolorów, 1,17 kg - Coop Extra 71,9 NOK (wzrost ceny o 19,2 proc.), w Rema 1000 spadek ceny o 2,3 proc. do 59,9 NOK, w Kiwi cena taka sama jak w Remie 1000



- Ringnes pils 500 ml - w Coop wzrost ceny do 29,4 NOK (o 5,4 proc), w Remie o 3,6 proc. (wzrost do 28,9 NOK), w Kiwi cena zmian - 27,3 NOK



- Tine masło 500 g - cena w Coop - 49,5 NOK - wzrost o 4,9 proc., w Kiwi bez zmian ceny - 47,2 NOK, w Remie wzrost ceny o 5,7 proc. do 49,9 NOK