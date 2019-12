Nowe ograniczenia dla wędkarzy: od stycznia wchodzi zakaz połowu dorsza

Potrwa cztery miesiące

Urząd ds. Rybołówstwa (Fiskedirektoratet) przypomina, że w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia w obrębie 14 wyznaczonych obszarów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowu dorsza. Rejony, w których wędkowanie będzie niedozwolone, rozpościerają się od Lindesnes wzdłuż wybrzeża Skagerrak, przez Oslofjord, aż do granicy ze Szwecją.



Poniższa mapa przedstawia miejsca, których dotyczą przepisy – zakaz całoroczny oznaczony jest kolorem niebieskim, natomiast zakaz obowiązujący od 1 stycznia do 30 kwietnia kolorem czerwonym: