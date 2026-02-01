Segregacja po norwesku. Rząd chce walczyć z wykluczeniem i podziałami
01 lutego 2026 12:52
Norwegia coraz bardziej odczuwa problemy zauważalne od lat w innych państwach nordyckich. Fot. Halfpoint, za: IMDi
Monitor segregacji i warunków życia w Norwegii
Minister pracy i integracji Kjersti Stenseng wskazuje na nadreprezentację imigrantów wśród osób bezrobotnych i żyjących w niskich dochodach. Dotyczy to także mieszkańców obszarów o trudnych warunkach życia. Monitor ma dostarczać regularnych danych. Celem jest lepsze dopasowanie działań publicznych do rzeczywistych potrzeb.
Lista obszarów zagrożonych pojawi się w Norwegii
Norwegia nie posiadała dotąd systemu wskaźników podobnego do stosowanych w Szwecji i Danii. Funkcjonują tam coroczne listy obszarów zagrożonych. Niedawno resort otrzymał raport Instytutu Pracy i Badań Społecznych (Fafo) o segregacji mieszkaniowej w Skandynawii. Badania pokazują wzrost zjawiska koncentracji podobnych grup społecznych w Norwegii.
