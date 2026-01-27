Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie w Norwegii. Wyraźny wzrost na rynku pracy

Szczególny wzrost widoczny jest w hotelarstwie i gastronomii. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej Ukraińców podejmuje pracę w Norwegii. Najnowsze dane pokazują wyraźny wzrost zatrudnienia w 2025 roku.

Ponad 40 proc. Ukraińców w wieku 20–66 lat, którzy przyjechali do Norwegii po rosyjskiej inwazji, pracowało w grudniu 2025 roku. Oznacza to około 21 tys. osób. Dane przekazało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Liczba pracujących wzrosła o około 6,9 tys. w porównaniu z grudniem 2024. Zmiana ma związek zarówno z rynkiem pracy, jak i sytuacją migracyjną.

Ukraińcy w Norwegii. Wyraźny wzrost zatrudnienia W grudniu 2025 roku w Norwegii pracowało łącznie 26 880 migrantów z Ukrainy. Około 80 proc. z nich przyjechało do kraju fiordów po lutym 2022 roku. Wszystkie osoby są zarejestrowane jako mieszkańcy kraju. Oznacza to pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.



W grudniu 2024 roku odsetek pracujących w grupie wynosił 31 proc. W ciągu roku wzrósł do 42 proc. Poprawa wynika głównie ze zwiększenia liczby zatrudnionych. Jednocześnie tempo napływu nowych migrantów z Ukrainy wyraźnie spadło. Statystyki nie obejmują osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ukraińcy pracujący w Norwegii. Kolorem zielonym oznaczono migrantów, a czarnym nierezydentów.Il. SSB

Do Norwegii przyjeżdżają Ukrainki. W których regionach pracują? Około 60 proc. pracujących Ukraińców to kobiety. Większość zatrudnionych jest w wieku poniżej 40 lat. Osoby powyżej 55. roku życia stanowią około 4 proc. pracujących. Struktura wiekowa pozostaje stabilna w skali kraju.



Ukrainki i Ukraińcy mieszkają we wszystkich norweskich okręgach. Najwięcej pracujących (liczbowo) jest w Vestland. Najwyższy odsetek zatrudnionych odnotowano w Troms, gdzie pracuje około połowy osiedlonych Ukraińców. Różnice regionalne są wyraźne i zależą od lokalnego rynku pracy.

Ukraińcy przyjeżdżający do Norwegii po lutym 2022 roku według udziału na rynku pracy (niebieski), liczby przyjezdnych (zielony) oraz liczby pracujących (czarny). Dane obejmują osoby w wieku 20-66 lat.Il. SSB

Najwięcej Ukraińców znalazło zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii, gdzie pracuje około 15 proc. osób, które przyjechały po 2022 roku. Podobny udział mają handel detaliczny oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna. Łącznie w grudniu 2025 roku w Norwegii pracowało około 27 100 Ukraińców i Ukrainek, niezależnie od wieku i daty przyjazdu. Zdecydowana większość z nich to osoby osiedlone na stałe.