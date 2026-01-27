Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie w Norwegii. Wyraźny wzrost na rynku pracy
27 stycznia 2026 11:54
Szczególny wzrost widoczny jest w hotelarstwie i gastronomii. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Ukraińcy w Norwegii. Wyraźny wzrost zatrudnienia
W grudniu 2024 roku odsetek pracujących w grupie wynosił 31 proc. W ciągu roku wzrósł do 42 proc. Poprawa wynika głównie ze zwiększenia liczby zatrudnionych. Jednocześnie tempo napływu nowych migrantów z Ukrainy wyraźnie spadło. Statystyki nie obejmują osób prowadzących działalność gospodarczą.
Ukraińcy pracujący w Norwegii. Kolorem zielonym oznaczono migrantów, a czarnym nierezydentów.Il. SSB
Do Norwegii przyjeżdżają Ukrainki. W których regionach pracują?
Ukrainki i Ukraińcy mieszkają we wszystkich norweskich okręgach. Najwięcej pracujących (liczbowo) jest w Vestland. Najwyższy odsetek zatrudnionych odnotowano w Troms, gdzie pracuje około połowy osiedlonych Ukraińców. Różnice regionalne są wyraźne i zależą od lokalnego rynku pracy.
Ukraińcy przyjeżdżający do Norwegii po lutym 2022 roku według udziału na rynku pracy (niebieski), liczby przyjezdnych (zielony) oraz liczby pracujących (czarny). Dane obejmują osoby w wieku 20-66 lat.Il. SSB
