Rynek domów letniskowych w Norwegii wraca do normy. Hytty znów cieszą się wzięciem?

Do października w Norwegii wystawiono na sprzedaż 6518 hytt. stock.adobe.com/licencja standardowa

Według zarządców nieruchomości w Norwegii rynek domków letniskowych (hytty) powrócił do poziomu sprzed pandemii. W związku z faktem, że wielu mieszkańców kraju fiordów wybiera się na jesienne wakacje, Eiendom Norge we współpracy z Eiendomsverdi AS i portalem Finn.no zebrał nowe dane dotyczące sprzedaży używanych domków letniskowych.

Do 25 września 2022 r. w Norwegii sprzedano 4703 hytty. – To mniej więcej tyle samo, co w tym samym okresie w 2019 r., ale o 35 proc. mniej niż w analogicznym czasie 2020 r. i o 45 proc. mniej niż w 2021 r.

– Przy niestabilnej sytuacji gospodarczej, w której się obecnie znajdujemy, z wysokimi cenami energii elektrycznej, podwyżkami kosztów życia i wzrostem stóp procentowych, oczekuje się, że wielkość obrotów na rynku domków letniskowych powróci do poziomów sprzed pandemii – mówi szef Eiendom Norge Henning Lauridsen.

Poziom sprzed pandemii Do października w Norwegii wystawiono na sprzedaż 6518 hytt. To mniej więcej tyle samo, co w tym samym okresie w 2019 r., ale o 18 proc. mniej niż w 2021 r. Na dzień 26 września br. w sprzedaży było 2270 domów wakacyjnych. To o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale historycznie to normalny poziom.

Średnio hytty kupowano za 2,6 mln koron.stock.adobe.com/licencja standardowa

Według Centralnego Biura Statystycznego (SSB) i tak kolejny rok z rzędu ustanowiono rekord sprzedaży domów letniskowych. W 2021 Norwegowie nabyli 16 500 hytt, podczas gdy w 2020 mniej, bo 15 800. Urząd informuje, że na ten fakt miała wpływ pandemia koronawirusa i utrudnione przez restrykcje podróżowanie za granicę.

Słaby kwartał W skali samego trzeciego kwartału obroty na rynku domków letniskowych i hytt spadły o 28 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021. Wówczas sprzedaż obniżyła się o 10 proc.

Łącznie w trzecim kwartale 2022 r. sprzedano 3 232 domki, a to o 1228 mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Największy spadek odnotowano w Møre og Romsdal i Rogaland, odpowiednio o 37 i 38 proc. Średnio hytty kupowano za 2,6 mln koron.

– Przyczyn spadku sprzedaży domów wakacyjnych może być kilka, ale wysokie ceny energii elektrycznej i rosnące stopy procentowe mogły sprawić, że potencjalni nabywcy będą bardziej ostrożni – mówi Dagfinn Sve z SSB.

Źródła: SSB, Eiendom Norge