Ruch samochodowy w stolicy mniejszy o ponad jedną czwartą. Władze Oslo: „To dopiero początek”

28 proc. samochodów zniknęło z centrum Oslo w ciągu trzech lat, wynika z badań przeprowadzonych przez Sweco na zlecenie Wydziału ds. Transportu i Środowiska gminy Oslo (Bymiljøetaten). Przyczyniły się do tego takie zabiegi stołecznej rady miasta, jak likwidowanie miejsc parkingowych, zamykanie niektórych ulic dla ruchu drogowego czy wyższe opłaty bramkowe i nowe bramki płatnicze.

W latach 2016-2019 radni Oslo zadbali również o więcej kursów autobusów z centrum miasta czy ścieżki rowerowe. Wszystko to z myślą o rekreacji mieszkańców stolicy kraju fiordów i odwiedzających je turystów, którzy w przestrzeni miejskiej doczekali się m.in. nowych ławek, stolików i dodatkowej zieleni.

Szacuje się, że na zniwelowanie ruchu samochodowego w centrum Oslo w ostatnich latach rocznie poświęcano ok. 100 milionów koron z budżetu gminy. Przedstawiciele stołecznych władz zapowiadają jednak, że to dopiero udany początek ich działań i w najbliższym czasie planują kontynuować redukcję aut i dążyć do tego, żeby otoczenie miasta było jak najbardziej przyjazne pieszym. Mają powstać m.in. nowe place zabaw, a kolejne ulice zostaną przebudowane.