Rosyjskie produkty wycofane z norweskich sklepów. Na pierwszy ogień poszła żywność

Rosyjskie towary znikają z półek wszystkich sklepów Norgesgruppen na znak solidarności z Ukrainą. Oznacza to, że produktów z Rosji klienci nie znajdą w norweskich sieciach Meny, Kiwi, Joker i Spar, których grupa jest właścicielem. Skłonna do wycofania rosyjskich towarów jest także państwowa sieć sklepów z alkoholem Vinmonopolet.

O decyzji, by zrezygnować ze sprzedaży produktów z Rosji, poinformowała 28 lutego na łamach Nettavisen menedżer ds. komunikacji Kine Søyland. Jak powiedziała, do wszystkich sklepów, które sprzedawały towary importowane z Rosji, Norgesgruppen wysłała wiadomość, aby produkty w ciągu doby zostały wycofane z asortymentu i przeniesione do magazynów.