Norwegia odradza wszelkie podróże do Rosji

27 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym odradza podróżowanie do Rosji. - Sytuacja jest bardzo niestabilna, może się pogorszyć - czytamy w oświadczeniu MSZ.

MSZ wskazuje też, że zamknięta przestrzeń powietrzna dla rosyjskich samolotów w Europie utrudni podróżnym wydostanie się z Rosji. Ponadto, jak informuje resort, w Rosji dochodzi do niepokojów społecznych i wielu aresztowań przeciwników polityki Władimira Putina. Demonstracje przeciwko rosyjskim atakom i wsparcie Ukrainy może przyspieszyć i zwiększyć ogólne zagrożenie bezpieczeństwa norweskich podróżnych. - W przyszłości może wystąpić brak dostępu do gotówki i towarów - ostrzega Ministerstwo.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się w obecnej sytuacji podróżować do Rosji, ma skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, by potwierdzić posiadanie ważnego ubezpieczenia podróżnego. Ponadto powinien pobrać aplikację Travel Ready, by zarejestrować swoją podróż, aby władze mogły skontaktować się z danym obywatelem, gdy zajdzie taka potrzeba.